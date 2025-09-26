Via Tasso chiusa, terminata la sigillatura del pavimento spunta l’amianto nei pannelli di sei ambienti

LATINA – Non solo il pavimento da sigillare, ma anche alcuni pannelli da sostituire in via Tasso. Nonostante la rapidità degli interventi, si allungano i tempi per la riapertura della scuola chiusa il 13 settembre per la presenza di amianto scoperto durante un sopralluogo, ma presente fin dall’origine nel plesso. La notizia è stata data questa mattina in Commissione LL PP l’ assessore Carnevale che ha aggiornato sui lavori in corso.

“Così come stabilito da cronoprogramma – ha riferito davanti alla commissione guidata dal presidente Fausto Furlanetto – gli interventi per posizionare la resina sul pavimento sono durati tre giorni. Da un’analisi complessiva dell’immobile è però emersa la necessità di sostituire alcuni pannelli presenti in sei ambienti della scuola (anche in questi è stato riscontrato amianto) e per fare questo ci vorranno altri quattro giorni a partire dall’autorizzazione da parte della Asl”. Per accelerare sui tempi si lavorerà anche di sabato. “L’obiettivo – ha concluso Carnevale – è il ripristino dei livelli di sicurezza nel plesso scolastico nonché il ritorno ad una fase di normalità per studenti e famiglie”.

Per quanto riguarda invece i ragazzi di scuola media iscritte in Via Tasso, costrette alla didattica a distanza, è stato annunciato che saranno trasferiti all’Einaudi che ha dato parere favorevole per dislocare sei delle nove classi mentre le restanti tre classi saranno invece collocate nel plesso di piazza Moro. Salvo imprevisti già da martedì tutti torneranno a fare lezione in presenza.

“È un’emergenza, e come tale è stata affrontata da tutti i soggetti coinvolti, che ne hanno compreso la gravità e hanno collaborato per individuare una soluzione rapida e provvisoria”, ha dichiarato la consigliera comunale Pina Cochi, docente e da sempre attiva nel mondo della scuola, presente oggi in commissione lavori pubblici. Cochi ha anche sottolineato l’importanza di una collaborazione istituzionale tra Comune e Provincia.

“Siamo soddisfatti della sinergia instaurata tra i due enti, che dimostra come il diritto allo studio sia una priorità condivisa, sia per il Comune capoluogo che per la Provincia di Latina”, ha concluso l’assessore Carnevale.