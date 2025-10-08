Cisterna partecipa a “Ottobre Rosa”: giornata di prevenzione senologica l’11 ottobre

Anche quest’anno ha preso il via in tutta la provincia di Latina “Ottobre Rosa”, la campagna straordinaria di prevenzione e sensibilizzazione promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dedicata alla diagnosi precoce del tumore al seno. L’iniziativa è rivolta alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni, ma nel mese di ottobre è estesa anche alla fascia 50-74 anni, con l’obiettivo di informare e promuovere la cultura della prevenzione.

La LILT di Cisterna di Latina aderisce all’iniziativa con una Giornata di prevenzione senologica in programma sabato 11 ottobre, presso la sede di via Aldo Moro, nel quartiere San Valentino. Le visite saranno curate dalla dottoressa Francesca Rea, specialista in senologia, con il supporto di due infermiere. La sede sarà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.

Le donne interessate potranno presentarsi direttamente per la visita senologica con ecografia o prenotare ai numeri 0773.694124 e 328.3778115, oppure scrivendo a latina.lilt@gmail.com. In caso di esaurimento posti, sarà possibile lasciare il proprio nominativo per essere ricontattate in un secondo momento.

A sottolineare l’importanza della prevenzione, per tutto il mese di ottobre la Fontana Biondi di piazza XIX Marzo sarà illuminata di rosa, simbolo della campagna contro i tumori al seno.