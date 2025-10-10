Al Goretti campioni biologici monitorati in tempo reale dal prelievo all’arrivo in laboratorio con un sistema a radiofrequenza

LATINA – Al Santa Maria Goretti è stato recentemente introdotto un sistema avanzato di tracciabilità in tempo reale dei campioni biologici che consente di monitorarne ogni fase del percorso: dal momento del prelievo, al trasporto, fino all’accettazione nei laboratori analisi, grazie a una piattaforma RFID a radiofrequenza di ultima generazione. Il progetto coinvolge anche otto punti di prelievo territoriali: Piazza Celli a Latina, gli ospedali di Formia e Terracina e i distretti di Cori, Cisterna, Sezze, Priverno e Aprilia.

Il nuovo sistema è stato installato nella UOC di Patologia Clinica DEA II livello dell’ospedale di Latina, sviluppato in sinergia con il Dipartimento Area dei Servizi.

“La tecnologia adottata – si legge in una nota diffusa dall’azienda sanitaria – permette anche di registrare parametri fondamentali come temperatura, tempi di trasporto e eventuali sollecitazioni subite durante il tragitto, garantendo così standard più elevati di qualità e sicurezza diagnostica. Una corretta gestione della fase preanalitica, infatti, è essenziale per assicurare risultati affidabili, diagnosi accurate e percorsi terapeutici appropriati”.

“Questa iniziativa – sottolinea la Direttrice Generale dell’ASL di Latina, dott.ssa Sabrina Cenciarelli – rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno a favore di un modello sanitario più digitale, integrato e orientato alla sicurezza del paziente. L’adozione di tecnologie avanzate come questa ci permette di ottimizzare i processi, ridurre al minimo gli errori e garantire la massima qualità delle prestazioni diagnostiche”.

Un sistema informatizzato, omogeneo sull’intero territorio provinciale per rendere la “gestione dei servizi sanitari trasparente e sicura”.