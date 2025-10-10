ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

la novità

Al Goretti campioni biologici monitorati in tempo reale dal prelievo all’arrivo in laboratorio con un sistema a radiofrequenza

Cenciarelli: "Ridurre al minimo gli errori e assicurare massima qualità delle prestazioni diagnostiche”

LATINA –  Al Santa Maria Goretti è stato recentemente introdotto un sistema avanzato di tracciabilità in tempo reale dei campioni biologici che consente di monitorarne ogni fase del percorso: dal momento del prelievo, al trasporto, fino all’accettazione nei laboratori analisi, grazie a una piattaforma RFID a radiofrequenza di ultima generazione. Il progetto coinvolge anche otto punti di prelievo territoriali: Piazza Celli a Latina, gli ospedali di Formia e Terracina e i distretti di Cori, Cisterna, Sezze, Priverno e Aprilia.

Il nuovo sistema è stato  installato nella UOC di Patologia Clinica DEA II livello dell’ospedale di Latina, sviluppato in sinergia con il Dipartimento Area dei Servizi.

“La tecnologia adottata  – si legge in una nota diffusa dall’azienda sanitaria – permette anche  di registrare parametri fondamentali come temperatura, tempi di trasporto e eventuali sollecitazioni subite durante il tragitto, garantendo così standard più elevati di qualità e sicurezza diagnostica. Una corretta gestione della fase preanalitica, infatti, è essenziale per assicurare risultati affidabili, diagnosi accurate e percorsi terapeutici appropriati”.

“Questa iniziativa – sottolinea la Direttrice Generale dell’ASL di Latina, dott.ssa Sabrina Cenciarelli – rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno a favore di un modello sanitario più digitale, integrato e orientato alla sicurezza del paziente. L’adozione di tecnologie avanzate come questa ci permette di ottimizzare i processi, ridurre al minimo gli errori e garantire la massima qualità delle prestazioni diagnostiche”.

Un sistema informatizzato, omogeneo sull’intero territorio provinciale per rendere la “gestione dei servizi sanitari trasparente e sicura”.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Ottobre 2025
L M M G V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto