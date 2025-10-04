Tumori, la Asl di Latina punta alla medicina di precisione: costituito l’Oncogenomic advisory- group

LATINA – La Asl di Latina ha costituito l’Oncogenomic advisory- group (Oag), un organismo multidisciplinare dedicato alla valutazione collegiale delle analisi molecolari avanzate su tessuti tumorali e biopsie liquide. Il gruppo ha il compito di definire gli indirizzi in materia di profilazione genomica e di interpretare i dati molecolari con l’obiettivo di individuare strategie terapeutiche personalizzate. Un passo deciso verso la medicina di precisione orientata al miglioramento dell’efficacia dei trattamenti e della qualità di vita dei pazienti oncologici, spiegano dall’Azienda sanitaria di Latina che ha di recente assunto un genetista, figura strategica per la medicina di precisione.

“L’Oag si configura come un’esperienza pionieristica nel Lazio e rappresenta un ulteriore passo in avanti nella direzione di una sanità personalizzata e fondata sull’integrazione tra clinica, genetica e innovazione scientifica. Con questo nuovo strumento, l’Azienda rafforza il proprio impegno nel garantire ai pazienti oncologici una presa in carico altamente qualificata e costruita su misura, grazie alla sinergia tra competenze specialistiche, tecnologie avanzate e approcci evidence-based”, spiega la direttrice generale della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli.

La notizia è arrivata in occasione del 17° Congresso nazionale della Società italiana di leadership e management in medicina (Simm) in corso a Roma che ha assegnato alla Asl di Latina il premio Paolo Campanella come riconoscimento al modello organizzativo integrato adottato in campo oncologico. A convincere la giuria, l’abstract dal titolo ‘L’Unità operativa complessa di oncologia territoriale: la sfida organizzativa della Asl di Latina e Sapienza Università di Roma-Polo Pontino”, selezionato nella sezione dedicata a ‘Le Aziende sanitarie e le nuove sfide organizzative e formative’ che racconta il modello “di integrazione tra ospedale, territorio e università, nato dalla collaborazione tra l’Oncologia ospedaliera e l’Oncologia universitaria territoriale, articolata nelle sedi di Aprilia, Terracina e Formia grazie all’impegno del professori Fabio Ricci, Nello Salesi e Gian Paolo Spinelli. Determinante in questo percorso – si legge in una nota – è stata la visione strategica della Direzione generale dell’Asl di Latina, guidata dalla dott.ssa Sabrina Cenciarelli, con il sostegno del prof. Paolo Villari, Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina della Sapienza Università di Roma. Fondamentale anche il contributo di docenti e professionisti che hanno sostenuto nel tempo il progetto di innovazione clinico-organizzativa della nuova Area Funzionale Interdipartimentale della Rete Oncologica e la Rete oncologica aziendale (Roa).

Soddisfatta la direttrice generale della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli : “Questo prestigioso riconoscimento conferma il valore del modello di integrazione che stiamo costruendo, un sistema capace di superare la logica ospedalo-centrica, favorendo percorsi di cura innovativi, multidisciplinari e realmente centrati sui bisogni dei pazienti. A livello nazionale, questo premio rappresenta un apprezzamento per una rete oncologica moderna, aperta alla collaborazione accademica e fondata su una visione strategica orientata alla medicina personalizzata”.