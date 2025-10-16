Latina supera la corazzata Livorno per 93-76

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si regala una serata da ricordare superando con autorevolezza la Verodol CBD Pielle Livorno (93-76) sul parquet del PalaSport di Cisterna di Latina, infliggendo ai toscani — fino a questo momento imbattuti — la prima sconfitta stagionale.

Livorno, arrivata a Latina con quattro vittorie consecutive e la reputazione di una delle corazzate del Girone B, ha dovuto arrendersi alla determinazione, all’organizzazione difensiva e all’energia della squadra di Coach Gramenzi, capace di controllare il ritmo per tutta la gara e di allungare con lucidità nei momenti decisivi.

Un successo frutto di una prova corale di grande intensità e maturità, nonostante l’assenza di Brian Sacchetti, fermo per un problema alla gamba. Le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico nei prossimi giorni per definire i tempi di recupero.