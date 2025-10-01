ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Fondi, controlli straordinari della Polizia contro rapine, maltrattamenti, estorsione

Arresti, denunce e sequestri

polizia fondi

La Polizia di Stato ha portato a termine nei giorni scorsi tre distinte operazioni a Fondi, nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica.

Il primo intervento ha riguardato un cittadino italiano di 40 anni, pluripregiudicato per reati legati agli stupefacenti, arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina dopo le denunce presentate dai familiari, esasperati da richieste di denaro e minacce.

Sempre domenica, un altro quarantenne italiano è stato denunciato in stato di libertà per evasione dagli arresti domiciliari. È stato rintracciato dagli agenti nei pressi dell’ospedale cittadino e ricondotto al proprio domicilio.

Nella giornata di ieri, invece, un cittadino pakistano è stato arrestato in flagranza per tentata rapina e lesioni dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio di un esercizio commerciale. Fermato dagli agenti al termine di una breve colluttazione, l’uomo aveva con sé tre orologi e vari utensili. Dopo l’arresto è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo.

Sul fronte amministrativo, la Polizia ha inoltre proceduto al sequestro di un veicolo parcheggiato davanti al Commissariato, risultato privo di assicurazione e revisione. Il mezzo potrà essere restituito al proprietario soltanto dopo il pagamento delle sanzioni e l’adempimento degli obblighi previsti dal Codice della Strada.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Ottobre 2025
L M M G V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto