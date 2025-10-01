Fondi, controlli straordinari della Polizia contro rapine, maltrattamenti, estorsione

La Polizia di Stato ha portato a termine nei giorni scorsi tre distinte operazioni a Fondi, nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica.

Il primo intervento ha riguardato un cittadino italiano di 40 anni, pluripregiudicato per reati legati agli stupefacenti, arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina dopo le denunce presentate dai familiari, esasperati da richieste di denaro e minacce.

Sempre domenica, un altro quarantenne italiano è stato denunciato in stato di libertà per evasione dagli arresti domiciliari. È stato rintracciato dagli agenti nei pressi dell’ospedale cittadino e ricondotto al proprio domicilio.

Nella giornata di ieri, invece, un cittadino pakistano è stato arrestato in flagranza per tentata rapina e lesioni dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio di un esercizio commerciale. Fermato dagli agenti al termine di una breve colluttazione, l’uomo aveva con sé tre orologi e vari utensili. Dopo l’arresto è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo.

Sul fronte amministrativo, la Polizia ha inoltre proceduto al sequestro di un veicolo parcheggiato davanti al Commissariato, risultato privo di assicurazione e revisione. Il mezzo potrà essere restituito al proprietario soltanto dopo il pagamento delle sanzioni e l’adempimento degli obblighi previsti dal Codice della Strada.