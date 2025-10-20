Fondi, presentata la seconda edizione del progetto “Bambini del Mondo – storia, natura e sport”

Un percorso educativo e inclusivo dedicato ai minori vulnerabili, con particolare attenzione ai bambini stranieri e a quelli provenienti da famiglie fragili. È stato presentato sabato mattina, nell’Aula Consiliare del Comune di Fondi, il progetto “Bambini del Mondo – storia, natura e sport”, giunto alla sua seconda edizione.

Alla conferenza stampa erano presenti il vicesindaco Vincenzo Carnevale, il presidente dell’ASD Olimpia Club Paolo Cardinale e il team progettuale.

Il programma intreccia tre dimensioni complementari – sport, ambiente e cultura – per offrire ai ragazzi esperienze concrete di inclusione. Al Centro ASD Olimpia Club le attività sportive diventano strumenti di fiducia e collaborazione, mentre le uscite nel comprensorio naturale, con focus sul Lago di Fondi, trasformano il territorio in un’aula a cielo aperto. Previsti anche laboratori di riciclo e cura del verde, per passare dalla teoria dell’educazione ambientale alla pratica quotidiana.

La città di Fondi, infine, accoglierà i partecipanti con visite guidate e attività creative nei suoi luoghi simbolo – dal Castello Caetani al Complesso di San Domenico, fino alla Giudea e al Museo Civico – per rendere la storia un’esperienza viva e condivisa.

A guidare il progetto è un’équipe multidisciplinare composta da mediatori culturali, psicologi, guide ed esperti, in grado di adattare linguaggi e metodi ai bisogni dei minori più fragili. Il percorso si concluderà con un evento pubblico durante il quale i bambini racconteranno la loro esperienza di inclusione e crescita collettiva.

«Sport, natura e cultura non sono semplici attività ricreative – ha commentato il vicesindaco Carnevale – ma leve educative che aiutano a rimettere al centro i bambini più fragili, rafforzando i legami tra famiglie, scuole e associazioni. Far conoscere ai ragazzi i luoghi in cui vivono significa farli sentire parte della comunità».

Sulla stessa linea il presidente dell’Olimpia Club, Paolo Cardinale, che ha sottolineato come l’organizzazione abbia pensato a ogni dettaglio, dai trasporti ai materiali, per garantire la partecipazione di tutti: «Imparare facendo, attraverso gioco, esplorazioni e laboratori, significa abbattere barriere linguistiche ed emotive. Nessuno resta indietro».

Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Lazio, nell’ambito dell’“Avviso pubblico per la valorizzazione del territorio della Regione Lazio” – edizione 2025.