A Latina, Torna il concerto di Natale per Unicef “NO WAR”

LATINA – Torna il concerto di Natale “NO WAR” organizzato dal Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef, il cui ricavato verrà devoluto anche quest’anno per le emergenze in zone di guerra. La serata è inserita nel Natale di Latina e per la prima volta nella stagione teatrale 2025/26. A presentare l’evento sarà la giornalista Antonella Melito e sul palco di esibiranno l’illusionista Stefania Mariani, i giovani artisti del Laboratorio di Danza “Dance Lab”, gli attori de “La Bottega Degli Errori”, i musicisti del “Collegium Musicum” e ci sarà la partecipazione straordinaria dei “Big Soul Mama”. Tutti insieme si faranno portatori di un messaggio di condanna alla violenza e a tutte le guerre grazie alla magia, alla danza moderna, alla recitazione e, infine, alla musica. Saluti istituzionali affidati al sindaco di Latina Matilde Celentano, mentre ospite d’eccezione sarà ancora una volta il portavoce nazionale di Unicef Italia Andrea Iacomini, che insieme alla Presidente del Comitato Provinciale di Latina Michela Verga tracceranno insieme un bilancio delle attività realizzate nell’anno appena trascorso, tirando le somme di questo 2025 all’alba di un 2026 che si prospetta ancora più ricco di impegni. Per la prima volta anche il Comitato Provinciale di Latina ha partecipato ad una vera e propria tradizione Unicef, vale a dire il calendario dei “Diritti dei Bambini”, realizzato dai ragazzi delle Scuole dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Unicef del nostro territorio: i disegni più belli che hanno vinto il concorso, oltre a trovare spazio sul calendario, verranno anche premiati durante lo spettacolo natalizio.

«Per il terzo anno consecutivo questo evento rappresenta l’occasione per far sì che la città di Latina si stringa attorno ai nostri operatori Unicef, quelli che ogni giorno sono impegnati in zone di guerra per proteggere i bambini, i quali purtroppo sono spesso costretti a pagare il prezzo più alto in queste difficili situazioni – le parole utilizzate dalla Presidente del Comitato Provinciale di Latina Michela Verga –. Per i bambini la guerra è una catastrofe particolarmente tragica, perché li obbliga ad abbandonare casa, distrugge le scuole e i centri sanitari, sconquassa l’ambiente che li protegge. Gli aguzzini prendono facilmente il sopravvento con atti brutali di sfruttamento, abusi sistematici e violenza. Anche anni dopo la fine di un conflitto, inoltre, l’infanzia soffre di ferite psichiche, cattivo sostentamento e mancanza di prospettive. Ecco perché partecipare risulta davvero importante, e ringraziamo la responsabile del settore cultura del comune di Latina Elena Lusena per la sua preziosa collaborazione nel realizzare questo evento. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti e, per acquistarli, basta telefonare alla segreteria del nostro Comitato Provinciale al numero 351.9425903. Vi aspettiamo numerosi».