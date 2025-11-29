Il Cisterna Volley è pronto per sfidare Perugia (ottava giornata di regular season), con la consapevolezza dell’altissimo coefficiente di difficoltà che presenta la gara in programma domenica (ore 18) al PalaBarton, ma deciso a vendere cara la pelle senza lasciare nulla di intentato.

I campioni d’Europa hanno 20 punti e sono in testa alla classifica (con tre punti di vantaggio su Verona e cinque su Trento), ma con due gare giocate in più (Cuneo e Monza) rispetto alle dirette concorrenti (anticipate le sfide di dicembre, da calendario in concomitanza con il Mondiale per Club che i Block Devils giocheranno in Brasile). La Sir è scesa in campo anche mercoledì scorso, battendo 3-1 Monza, dopo il passo falso di Trento dello scorso weekend.

Cisterna, dal canto suo, è reduce dalla battuta d’arresto arrivata al PalaSport contro Milano, dopo i due successi con Modena e Monza. La squadra dopo aver analizzato cosa non è andato nel match perso contro l’Allianz, ha preparato la sfida del PalaBarton curando ogni minimo dettaglio.

Coach Daniele Morato: “Sappiamo bene che squadra è Perugia, conosciamo il valore dei giocatori che ci troveremo davanti, non serve troppo girarci intorno: per fare punti noi dovremo giocare la gara perfetta cercando di sfruttare ogni occasione che ci verrà concessa, consapevoli che anche disputando una prova eccellente c’è il rischio di perdere. Il punto di partenza sarà quello di combattere su ogni palla, dando tutto e pensando alla nostra gara, dando il massimo. L’abbiamo studiata senza tralasciare nulla al caso: a livello di concentrazione queste sono gare che si preparano da sole, affrontare i campioni d’Europa in carica, primi in classifica in SuperLega, regala stimoli eccezionali. In squadra abbiamo giocatori di esperienza, in grado di guidare il resto del gruppo a fare le cose giuste”.

“Veniamo da una sconfitta pesante che ci ha dato molto fastidio, dobbiamo essere resilienti e tirare dritti per la nostra strada. Perugia contro Monza ha vinto meritatamente, senza dominare dal primo all’ultimo punto e qualche momento di difficoltà lo ha attraversato. Può succedere anche domenica, noi dovremo stare lì, sul pezzo. L’obiettivo è riuscire a restare in gara il più a lungo possibile, lottando dall’inizio alla fine. Fisicamente stiamo bene, mentalmente anche: metabolizzata la sconfitta contro Milano, la fiducia in noi stessi è tornata quella di prima”.

Il match sarà arbitrato da Cesare Armandola di Voghera e Alessandro Cerra di Bologna.

Sono quattro i precedenti in gare ufficiali, tutti vinti da Perugia. L’ultimo scontro diretto risale alla quarta giornata del girone di ritorno della scorsa stagione (5 gennaio 2025), al Palasport di Cisterna la Sir vinse nettamente (0-3).

Unico ex della partita è Filippo Lanza, che ha vestito la maglia del Perugia per tre stagioni, dal 2018 al 2021.

Il match sarà trasmesso in diretta in streaming sulla piattaforma OTT “VBTV” (volleyballworld.tv). Diretta streaming video anche su DAZN.