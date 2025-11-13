Basket, Benacquista Latina batte Andrea Costa Imola e resta nel gruppo di testa

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna subito al successo superando l’UP Andrea Costa Imola con il punteggio di 69-70 sul parquet del PalaRuggi, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo possesso.

Un’affermazione preziosa, maturata con grande determinazione dopo la sconfitta di misura a Caserta, che consente ai nerazzurri di consolidare la seconda posizione in classifica a quota 18 punti, in coabitazione con Paperdi JuveCaserta e Pielle Livorno (in attesa del risultato della sfida di domani sera a Ravenna). In testa resta la Virtus Roma, vincente nel match casalingo con la Virtus Imola e ora a quota 20 punti. Si ferma invece la Luiss Roma, che ha subito la prima sconfitta stagionale sul campo di Faenza e rimane a 16 punti.

Per la Benacquista, ancora priva di Brian Sacchetti, si tratta di una vittoria importante anche dal punto di vista mentale, ottenuta al termine della seconda trasferta consecutiva in un campo difficile e di fronte a un pubblico caloroso.

Il prossimo appuntamento per i pontini è fissato a lunedì 17 novembre alle ore 19:00 al Palasport di Cisterna, dove i nerazzurri riceveranno la capolista Virtus Roma per un match di altissima classifica.