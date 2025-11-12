Passeggiando nella Storia: il bilancio della seconda edizione

Con grande partecipazione di pubblico e il contributo di istituzioni, esperti, associazioni e cittadini, si è conclusa la seconda edizione di Passeggiando nella Storia, l’iniziativa promossa da MIMESI’S A.p.s. ed Eco House San Michele, con il sostegno del Parco Nazionale del Circeo. Un percorso che prosegue idealmente il cammino avviato la scorsa edizione, consolidando una visione comune: quella di un territorio capace di coniugare ambiente, mobilità dolce e turismo sostenibile in un modello di sviluppo condiviso.

Il convegno del 5 novembre, ospitato presso la Sala Esposizione Ornitologica di Villa Fogliano, ha rappresentato il cuore dell’edizione 2025. Un momento di confronto aperto e costruttivo che ha messo in dialogo istituzioni, operatori del settore e realtà territoriali sui temi della sostenibilità, della mobilità ciclabile e della valorizzazione del paesaggio pontino. I relatori e gli ospiti intervenuti hanno offerto una pluralità di sguardi e competenze, contribuendo con proposte concrete e visioni capaci di integrarsi in un percorso condiviso di crescita. Il dibattito ha evidenziato la necessità di trasformare l’attuale domanda di cambiamento in azioni tangibili per rendere il territorio pontino più accessibile, accogliente e sostenibile.

Il giorno successivo, 6 novembre, il testimone è passato ai più giovani con il workshop “Narrare il paesaggio in movimento” condotto dal cicloviaggiatore e content creator Pietro Franzese. L’incontro, rivolto agli studenti del Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Latina, ha offerto strumenti pratici su come raccontare il paesaggio attraverso i linguaggi multimediali e digitali. Franzese ha condiviso la propria esperienza di viaggio e di comunicazione sui social, spiegando come si costruisce una community e come si trasmette, attraverso immagini e parole, la bellezza e la fragilità dei territori che si attraversano. Gli

studenti, entusiasti e curiosi, hanno partecipato attivamente, trasformando il workshop in un vero laboratorio di idee.

A chiudere l’iniziativa, le ciclopasseggiate del weekend hanno portato decine di persone a riscoprire il borgo di Villa Fogliano e i suoi dintorni, pedalando insieme tra natura e storia e

assaporando momenti di convivialità. Un modo concreto per dare corpo e movimento al messaggio di Passeggiando nella Storia: vivere il territorio in maniera più consapevole,

rispettosa e partecipata.

“Questa seconda edizione rappresenta un nuovo passo nel percorso di costruzione di una cultura del movimento e della fruizione sostenibile del territorio pontino” ha dichiarato il project manager di Eco House San Michele, Alberto Dandolo.

Le attività di Passeggiando nella Storia proseguiranno con nuovi appuntamenti e progettualità, sempre con l’obiettivo di stimolare il dialogo, promuovere buone pratiche e contribuire, insieme, a un cambiamento reale.