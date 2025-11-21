Consiglio dei Bambini: una giornata di confronto su istruzione e diritti con UNICEF e Go Blue

LATINA – In occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Latina ha ospitato ieri un Consiglio speciale delle Bambine e dei Bambini, organizzato in collaborazione con il comitato provinciale di Latina per l’UNICEF e inserito nel programma della campagna nazionale Go Blue, promossa da UNICEF Italia e ANCI per celebrare i 36 anni della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’incontro ha posto al centro il tema dell’articolo 28 della Convenzione ONU, dedicato al diritto all’istruzione. Il Consiglio delle Bambine e dei Bambini e UNICEF si sono uniti per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei diritti dell’infanzia, riflettendo sulle difficoltà che ancora oggi impediscono a

molti minori nel mondo di accedere alla scuola e sulle azioni necessarie per garantire a tutti la possibilità di costruire il proprio futuro. Molto significativa è stata la presenza a Latina dei Consigli delle Bambine e dei Bambini di Lenola e Monte San Biagio, un momento di confronto prezioso tra piccoli cittadini di realtà diverse, capace di arricchire tanto loro quanto gli adulti presenti.

La Consigliera Francesca Pagano, delegata del Consiglio dei Bambini, ha dichiarato: «Abbiamo lavorato a questo incontro per promuovere l’accesso dei bambini all’istruzione, lottando contro la

povertà, le disuguaglianze e le discriminazioni che impediscono ai bambini di frequentare la scuola. Grazie alla collaborazione tra UNICEF e il Consiglio delle bambine e dei bambini, possiamo dare voce ai più piccoli e garantire che i loro diritti vengano rispettati e protetti. Insieme possiamo fare la differenza e mandare un messaggio forte per far sì che ogni bambina e bambino abbia la possibilità di ricevere un’istruzione e realizzare il proprio futuro. Inoltre, è stato molto significativo avere qui a Latina come ospiti i Consigli delle Bambine e dei Bambini di Lenola e Monte San Biagio: un importante momento di crescita per i bambini consiglieri e per noi adulti, che abbiamo assistito al confronto tra i più piccoli su temi così importanti.»

La Consigliera Valentina Colonna, delegata ai rapporti con UNICEF, ha aggiunto: «In occasione del 20 novembre, Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il Consiglio dei

Bambini di oggi rappresenta per la nostra città un momento di grande significato. Come delegata dell’amministrazione ai rapporti con UNICEF sono orgogliosa di aver guidato un’iniziativa che rientra pienamente nello spirito di Go Blue, la campagna promossa ogni anno da UNICEF e ANCI per ricordare l’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ringrazio il Sindaco Matilde Celentano per il sostegno convinto a questo percorso, che valorizza il ruolo dei bambini come cittadini attivi e protagonisti della vita della nostra comunità. Oggi i ragazzi hanno riflettuto sul diritto all’istruzione, un diritto fondamentale che in molte parti del mondo purtroppo non è garantito: un confronto che ci ricorda quanto sia importante continuare a impegnarci, a livello locale e globale, per costruire una società più giusta e inclusiva. UNICEF, con il suo lavoro quotidiano, ci insegna che ogni bambino ha diritto a essere ascoltato,

protetto e messo nelle condizioni di crescere e imparare. Come amministrazione continueremo a sostenere con convinzione questo impegno, affinché Latina sia sempre più una città amica dei bambini e attenta ai loro diritti.»

Il Consiglio si è confermato non solo un’esperienza educativa, ma anche una vera occasione di partecipazione civica, in cui i bambini hanno condiviso idee su come migliorare scuole, spazi pubblici e attività educative, contribuendo alla costruzione di una Latina più inclusiva e attenta ai diritti dei più

piccoli. L’Amministrazione Comunale ribadisce il proprio impegno a proseguire queste attività, rafforzando il dialogo con le nuove generazioni e sostenendo iniziative che promuovono una crescita consapevole, educativa e partecipativa, in piena sintonia con i valori di UNICEF e della campagna Go Blue.

Michela Verga, Presidente del Comitato provinciale di Latina Unicef