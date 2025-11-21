E’ per le donne la prossima donazione della Odv “In Ricordo di Daniele” al Goretti

LATINA – Giovedì 27 novembre alle 11 l’associazione In Ricordo di Daniele Odv consegnerà al reparto di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina nuove dotazioni frutto di una raccolta di fondi. Si tratta di tre poltrone per sala travaglio e di altrettante per allattamento al seno durante la degenza nel reparto Girasole della sala parto. Due di queste poltrone saranno donate da Valerio Catoia, il poliziotto ad honorem e atleta delle Fiamme Oro con sindrome di Down che salvò una bambina che rischiava di annegare alla Bufalara.

“A seguito del gesto eroico, riportato dai giornali – ricorda Antonietta Parisi – Valerio venne bullizzato da due haters e con i suoi genitori decise di denunciare l’accaduto. Uno dei due ha inteso formulare le sue scuse offrendo una somma di denaro che, una volta accettata, è stata devoluta alla Associazione In Ricordo Di Daniele per donare quanto sopra”. Un gesto quello di Valerio che ha consentito di completare più celermente il progetto che l’attivissima associazione benefica di Latina aveva lanciato per migliorare l’accoglienza delle donne all’ospedale Goretti.