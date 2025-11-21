A San Marco i carabinieri hanno celebrato la Virgo Fidelis

LATINA – L’Arma dei carabinieri celebra oggi la patrona Virgo Fidelis. A Latina nella Cattedrale San Marco in Latina ha avuto luogo la cerimonia solenne con cui si ricorda anche l’84° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

La Santa Messa, momento centrale della cerimonia, è stata officiata dal Vescovo di Latina, S.E. Monsignor Mariano Crociata, alla presenza di S.E. il Prefetto di Latina, dott.ssa Vittoria Ciaramella, del Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, del Procuratore della Repubblica f.f. di Latina, dott.ssa Luigia Spinelli, del Presidente del Tribunale, dott. Antonio Masone, delle massime Autorità civili e militari della Provincia, dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, dei Carabinieri in servizio ed in congedo, nonché di una rappresentanza dei Sindaci della provincia di Latina.

Il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Cristian Angelillo, ha rivolto un caloroso saluto e ringraziamento ai familiari dei Caduti dell’Arma dei Carabinieri presenti alla cerimonia, evidenziando il significato e l’importanza della “fedeltà”, da considerarsi strettamente connessa al valore dell’umanità, un principio che i Carabinieri interpretano quotidianamente nel loro servizio alla collettività, ponendosi a disposizione dei cittadini, superando ogni forma di individualismo.

LA STORIA – La ricorrenza della “Virgo Fidelis”, proclamata Patrona dell’Arma nel 1949 da Papa Pio XII, è stata fissata il 21 novembre in occasione della festa liturgica della Presentazione di Maria Vergine al Tempio. nella stessa data ricorre l’anniversario della “Battaglia di Culqualber” combattuta in Abissinia (l’attuale Etiopia) dal 6 agosto al 21 novembre 1941, fra italiani e britannici, battaglia in cui i Carabinieri, in uno dei momenti più alti e dolorosi della storia dell’Arma si immolarono con valore tale che, i pochi sopravvissuti furono tributati gli onori delle armi da parte degli avversari. Oltre a numerose menzioni e decorazioni individuali, alla bandiera dell’Arma dei Carabinieri fu concessa una medaglia d’oro al valor militare.

Al termine dell’evento, per la “Giornata dell’Orfano”, è stato reso omaggio a tutti gli orfani di militari che si sono sacrificati per onorare il giuramento di fedeltà all’Arma ed alle Istituzioni.