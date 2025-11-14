Favole di Luce a Gaeta, arriva il crooner italiano Matteo Brancaleoni & the Italian Swing Band

GAETA – Sabato 15 novembre alle ore 19.00 nell’ ambito della Rassegna “Favole di Luce” 2025, per i grandi eventi è in programma lo spettacolo “La dolce vita” con Matteo Brancaleoni & the Italian Swing Band. L’appuntamento, in Piazza XIX Maggio a ingresso gratuito.

Il crooner italiano Matteo Brancaleoni dunque arriva a Gaeta con il suo nuovo show “LA DOLCE VITA”per far rivivere al pubblico le atmosfere di quel periodo magico tra gli anni ’50 e ‘60 simbolo di eleganza, raffinatezza, spensieratezza e dello stile italiano famoso ed apprezzato in tutto il mondo. Da Buscaglione a Sinatra, passando da Modugno fino a Morricone tra swing, jazz, bossa nova e pop, una selezione di brani indimenticabili: dai grandi classici del repertorio swing internazionale alle sue interpretazioni più raffinate e appassionate di grandi classici degli anni d’oro della canzone italiana, accompagnato dalla sua Italian Swing Band composta da sei eccezionali musicisti. Uno spettacolo da ascoltare ma che non mancherà di far muovere il pubblico al ritmo dello swing.

Sul palco Matteo Brancaleoni- Voce, Nino La Piana – Pianoforte, arrangiamenti, Gianpaolo Petrini – Batteria, Roberto Chiriaco – Basso e Contrabbasso, Stefano Cocon – Tromba e Gianluigi Corvaglia – Sax.

Brancaleoni, con più di 17 milioni di ascolti solo su Spotify e 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, è stato definito il “crooner italiano più ascoltato al mondo sulle piattaforme digitali” e ha venduto più di 60.000 copie fisiche dei suoi dischi.