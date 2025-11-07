Fine vita, a Latina la proiezione del film “Lasciatemi morire ridendo”. Sarà presente il marito di Laura Santi

LATINA – Il 14 novembre alle 21, al Cinema Multisala Oxer di Latina, sarà proiettato il film “Lasciatemi morire ridendo”, un’opera che affronta con sensibilità e coraggio il tema del fine vita e del suicidio medicalmente assistito, aprendo una riflessione sul diritto all’autodeterminazione, sulla libertà di scelta e sulla dignità della persona. Al termine della proiezione si terrà un dibattito aperto al pubblico.

Parteciperanno Stefano Massoli, regista, produttore televisivo, marito di Laura Santi, giornalista perugina che il 21 luglio 2025 ha scelto di “Essere Libera”; il dott. Ferdinando Tucci, Psicologo e Psicoterapeuta, il dott. Luca Palombo, Infermiere e Referente della Cellula di Latina dell’Associazione Luca Coscioni e la dott.ssa Michela Guarda, Dirigente Infermieristico presso l’Hospice San Marco di Latina.

Il dibattito sarà moderato da Maria Grazia Boaretto, Coordinatrice della Cellula Coscioni Latina. L’iniziativa, promossa dalla Cellula di Latina dell’Associazione Luca Coscioni, intende promuovere un confronto consapevole e laico sui temi del fine vita, delle cure palliative, dell’accompagnamento alla morte medicalmente assistita e del rispetto della volontà individuale, coinvolgendo cittadini, professionisti sanitari e studenti universitari.

Biglietto intero 7€ – ridotto 6€

Per informazioni: cellulalatina@associazionelucacoscioni.it