Fuoco nel locale dismesso della Stazione di Terracina, arrestato un 22enne

LATINA – Appicca il fuoco in un locale dismesso presso la stazione ferroviaria di Terracina e oppone resistenza ai Carabinieri intervenuti. A finire in manette un cittadino nigeriano di 22 anni, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento seguito da incendio. I Carabinieri sono intervenuti, dopo la chiamata al 112 dove era stato segnalato l’ incendio all’interno di un locale dismesso, sviluppatosi poco prima. Sul posto i Carabinieri hanno trovato in 22 che li ha subito aggrediti, poi è stato bloccato e arrestato. Dagli accertamenti è emerso che il 22enne si era introdotto abusivamente nel locale dismesso, alloggiandovi, all’interno del quale aveva incendiato dei pezzi legno. I Vigili del fuoco di Terracina hanno spento le fiamme. I Carabinieri, per le lievi lesioni riportate, sono ricorsi alle cure del pronto soccorso di Terracina.