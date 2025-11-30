Giornata mondiale per la lotta all’Hiv Aids, a Latina test rapidi in università e un evento di musica e informazione

LATINA – Il 1° dicembre è la Giornata mondiale per la lotta all’Hiv Aids, e a Latina si svolgerà l’evento di sensibilizzazione “STOP HIV STIGMA, Band Aid Sapienza”, articolato in due momenti.

Di mattina (ore 10-15), nella Facoltà di Medicina della Sapienza (corso della Repubblica), sarà possibile effettuare test rapidi per HIV e HCV con il supporto degli infettivologi e dei volontari del Checkpoint. In programma la presentazione delle esperienze degli ambulatori PreP attivi a Roma e Latina, con il coinvolgimento di medici di medicina generale e specialisti. La costruzione di una rete competente e solidale è fondamentale per promuovere prevenzione e contrasto allo stigma. Si parlerà di U=U e delle evidenze scientifiche che dimostrano come le persone con HIV in terapia antivirale efficace non siano più contagiose e possano condurre una vita normale. Inoltre, spazio alle nuove terapie antivirali, con somministrazioni bimestrali, già utilizzate con ottimi risultati a Latina negli ultimi due anni.

Il pomeriggio (ore 18), l’appuntamento si sposterà al locale Geena (via Custoza) dove si esibiranno giovani artisti e band locali in un appuntamento dedicato alla prevenzione e alla musica promosso da Latina Checkpoint per contrastare stigma e paura, sensibilizzando soprattutto gli operatori sanitari, in particolare i giovani medici, anche di altre discipline, sulle nuove terapie e sugli strumenti di prevenzione oggi disponibili: universal testing and treatment, U=U e la PrEP che posso ridurre fino al 97% il rischio di contrarre HIV in persone sieronegative.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra ASL di Latina, associazioni “Sei come sei” e Arcigay Latina, Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive del Polo Pontino della Sapienza Università di Roma e Comune di Latina.

Dal 2021 Latina è la prima città del Lazio ad aver aderito alla rete internazionale delle Fast Track Cities e ad avere attivato un checkpoint: uno spazio accogliente, extra-ospedaliero, dedicato alla diagnosi precoce e alla prevenzione di HIV e altre infezioni sessualmente trasmesse, gestito in sinergia da volontari e medici infettivologi.

“Nonostante i progressi nella cura e nella prevenzione, la diffusione dell’infezione e lo stigma restano ancora significativi. I più recenti dati italiani confermano che la maggior parte delle diagnosi avviene in fase tardiva, perché molte persone evitano il test per paura, per pregiudizio o perché non percepiscono il proprio rischio”, dicono gli organizzatori. Il 1° dicembre saranno anche diffusi i dati sulle nuove infezioni da Hiv sul territorio provinciale di Latina nei primi 11 mesi dell’anno.