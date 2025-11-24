La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si arrende alla Luiss Roma: 83-90

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si arrende alla Luiss Roma con il punteggio di 83-90 al termine di una sfida intensa, fisica e fortemente combattuta, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B Nazionale – Girone B.

Per i nerazzurri si trattava della seconda gara consecutiva tra le mura amiche, nuovamente contro un’avversaria capitolina, dopo il match di lunedì con la Virtus Roma. “Guardiamo avanti, il campionato è lungo – ha detto coach Gramenzi – dobbiamo pensare a lavorare e a migliorare”.

La Luiss, squadra giovane e talentuosa, reduce da due stop dopo un avvio di stagione brillante (otto vittorie consecutive e miglior partenza dell’intera Serie B Nazionale), ha confermato il proprio valore approcciando la sfida con grande determinazione. Da parte sua, Latina – desiderosa di riscatto dopo il ko con la capolista – ha mostrato cuore e carattere, rimanendo in partita fino alle battute decisive, nonostante il forte impatto fisico degli ospiti e un pesante divario nei tiri liberi concessi.

I nerazzurri restano così a quota 18 punti in classifica, in un campionato equilibrato che ha finora visto le sfide con Livorno, Virtus Roma, Caserta e Luiss combattute fino all’ultimo possesso, con la consapevolezza che ci sono margini di miglioramento e tempo per continuare a lavorare. (FOTO Giulio Tiberi)

