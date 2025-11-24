Vento e sole domenica per la terza giornata del 48^ Campionato Invernale Altura del Circeo

SAN FELICE CIRCEO – Una finestra di bel tempo con sole e vento ha tenuto compagnia domenica 23 novembre la terza giornata del 48^ Campionato Invernale Altura del Circeo, organizzato dal Circeo Yacht Vela Club con la collaborazione della Cooperativa Circeo Primo. Due le prove disputate sotto lo sguardo del Comitato di Regata composto dai Giudici Cacioppo e Sferra, nel campo di gara disegnato tra Torre Olevola e Torre Vittoria. “Vento freddo da maestrale fin dal mattino ha impegnato tutti gli equipaggi nell’interpretare i percorsi a bastone di 6 miglia, il Circeo si conferma essere un eccellente campo di regata grazie all’orografia del suo “magico” Promontorio”, dicono gli organizzatori.

Guida la classifica dopo tre prove nel raggruppamento IRC Regata Windy il Grand Soleil 40 di Fabrizio Clemente dello Yacht Club Bracciano Est autore di due ottime prove di giornata, secondo Marlin il Dufour 34 degli armatori Magliozzi-Tartaglione, terzo Asell il Vismara 34 di Pierluigi Borrelli. Nel raggruppamento ORC l’ordine si inverte primo Asell, secondo Windy terzo Sica di Aurelio Trento. In classe Crociera la competizione si preannuncia entusiasmante, in testa con due ottime prove di giornata Nano Matto il Bavaria 34 della famiglia Carpitelli, seconda Ludovica il Sun Odyssey 43 di Giuseppe Vitiello, terzo Orazio l’Elan 45 di Enrico Rotondi.

La Prima Manche del 48^ Campionato Invernale del Circeo si concluderà il week end del 6 -7 dicembre con in programma due giornate di regate. La sera di sabato 6 dicembre si svolgerà la premiazione dei Campioni della vela del Circeo con una serata conviviale dedicata ai soci e agli armatori durante la quale verrà presentato il Calendario eventi e regate 2026.

Prossimo appuntamento con le regate al Circeo sabato 6 e domenica 7 dicembre.

Le Classifiche su www.cyvc.it