Latina, nuova esplosione in viale Kennedy:  convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza

LATINA – Momenti di forte tensione nella notte tra ieri e oggi in viale Kennedy, dove una bomba carta è esplosa all’ingresso di una palazzina, causando paura tra i residenti e richiamando sul posto forze dell’ordine e soccorritori.

Il sindaco di Latina, intervenuto sull’episodio, ha espresso “profonda preoccupazione” per quello che sembra essere l’ennesimo atto intimidatorio con un modus operandi analogo a precedenti esplosioni avvenute in città. Il Comune – ha spiegato – è stato subito informato e i rappresentanti dell’amministrazione si sono recati sul luogo, seguendo l’evolversi della situazione fino a tarda notte.

Fortunatamente non si registrano feriti, e gli inquilini hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni dopo i rilievi tecnici.

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento a Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118, intervenuti con tempestività per mettere in sicurezza l’area.

Alla luce della gravità dell’accaduto, questa mattina si svolgerà un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Vittoria Ceramella, per approfondire la dinamica e valutare eventuali collegamenti con gli episodi precedenti.

Intanto, l’amministrazione comunale sta lavorando al potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino. Solo ieri, infatti, la Regione ha confermato un finanziamento da 500 mila euro destinato proprio a nuove telecamere. Il Comune è in contatto costante con prefettura e vertici provinciali delle forze dell’ordine per individuare i punti strategici in cui installare i dispositivi.

“Stiamo facendo tutto il possibile per aumentare la sicurezza della città”, ha ribadito il sindaco, sottolineando la necessità di un fronte comune contro questi episodi che continuano a creare allarme tra i cittadini.