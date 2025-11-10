Oltre 500 partecipanti alla Mezza Maratona di Sabaudia e alla 10 km











SABAUDIA – Sabaudia si conferma città dello sport in occasione della 23esima edizione della “Mezza Maratona”. In 500 al via della doppia gara organizzata dal Comitato Territoriale

UISP di Latina sulla distanza dei 10 e dei 21,97 km. Sul tracciato presidiato da Polizia Locale, Carabinieri, Protezione Civile di Sabaudia, Anps di Terracina e Motoclub “I Patitori”, quasi 200 podisti hanno dato vita alla corsa più breve, appuntamento più gettonato del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”.

A vincere è stato il giovane Angelo De Marco dell’Atletica Sermoneta, giunto al traguardo in 33’06’, un tempo decisamente migliore rispetto a quello dei protagonisti delle passate edizione. Dopo di lui sono arrivati Damiano Marocchini del Gruppo Millepiedi (33’15’’), Carlo Marocco (34’23’’), Cristian Falcone della Nissolino Intesatletica (34’44’’) e Gianmarco Meretti dell’Atletica

Ferentino (35’13’’). Tra le donne ha sorpreso tutti l’esperta Mara Salvioni della Podistica Casalotti (46’38’’), seguita da Mariacristina Maione (46’53’’), da Roberta Placati del Sabaudia Athletic Club (47’12’’), da Francesca Caparelli (47’29’’) e da Antonietta Aveta del Running Club Latina (49’12’’).

Nella “Mezza”, arricchita dalla consegna della maglia ufficiale e di una bella medaglia ricordo per tutti gli arrivati, ha dettato legge sin dai primi metri l’inossidabile Diego Papoccia dell’Atletica

Ferentino, riuscito subito a staccare il gruppo e presentatosi al traguardo con un tempo di 1.13’21’’. L’unico a tenere il suo passo è stato Dario Oddi dell’Atletica Città dei Papi Anagni (1.13’39’’), mentre il podio è stato completato da Edoardo Santucci (1.16’13’’) , da Davide Di Folco della Bianco Moda Sport (1.16’45’’) e da Andrea Todini della Free Runners (1.18’22’’). L’Atletica Ferentino ha trionfato anche tra le donne grazie alla scatenata Serena Fanella (1.23’55’’), seguita da Giovanna Ungania della XSolid Sport Lab (1.29’17’’), da Silvia Vinci della Purosangue Athletics Club

(1.35’12’’), da Francesca Macinenti del Centro Fitness Montello (1.36’26’’) e da Roberta Andreoli (1.36’51’’).

I cronometristi UISP hanno poi stilato la classifica complessiva relativa alle società, sommando i riscontri raccolti sulle due distanze. Ad imporsi è stata la Nuova Podistica Latina, davanti al Centro Fitness Montello, al Sabaudia Athletic Club, al Running Club Latina e alla Podistica Aprilia. La cerimonia di premiazione, estesa anche all’applauditissimo atleta speciale Max Colaiuta, ai primi di categoria nella 10 km e ai primi cinque di categoria della 21 km, ha visto la partecipazione dell’attivissimo delegato allo Sport Massimo Mazzali, in rappresentanza di un Comune di Sabaudia sempre fondamentale nel sostenere la manifestazione. Intervenuti anche i vertici UISP, ora proiettati nell’organizzazione dell’attesissima Maratona di Latina.