Paolo Massari presenta “La vacanza degli intellettuali” a Latina

Venerdì 7 novembre alle ore 18 lo scrittore Paolo Massari sarà a La Feltrinelli di Latina (in via Diaz) per presentare il libro dal titolo La vacanza degli intellettuali. Pasolini, Moravia e il circolo di Sabaudia. Un viaggio nella memoria culturale italiana che riporta alla luce l’atmosfera unica di Sabaudia negli anni in cui la città pontina divenne il rifugio e il punto d’incontro dell’intellighenzia nazionale. All’incontro interviene Licia Pastore.

IL LIBRO

«Ho scelto Sabaudia come luogo dello spirito per i miei riposi forzati e le mie ansie di lavori futuri» diceva Pier Paolo Pasolini nel documentario La forma della città, descrivendo il suo legame con la località sul litorale pontino dove, insieme ad Alberto Moravia, aveva acquistato una casa affacciata sul mare. Quel luogo, nato come simbolo dell’intraprendenza del regime fascista nel progetto di bonifica dell’Agro Pontino, nel dopoguerra si trasforma nel rifugio degli scrittori, dei registi e degli artisti italiani.

Massari ricostruisce un periodo straordinario: Moravia in pescheria, Bernardo Bertolucci e Ian McEwan intenti a discutere una sceneggiatura mai realizzata, Laura Betti che passeggia con Dario Bellezza e Renzo Paris, Jean Genet che raccoglie firme per la Palestina. Ma Sabaudia non è solo letteratura: ben presto diventa anche meta di vacanza per la borghesia romana, comparendo sulle pagine mondane delle riviste e sullo sfondo di un celebre delitto che segnerà profondamente l’immaginario collettivo.

Attraverso documenti d’archivio, romanzi e testimonianze dirette di protagonisti come Dacia Maraini, Alain Elkann ed Edoardo Albinati, Massari restituisce il ritratto di una Sabaudia che, da città di fondazione razionalista, diventa culla di dialoghi, esperimenti culturali e fermenti artistici. Una “scuola platonica” a cielo aperto, dove la letteratura si intreccia alla storia e all’identità del luogo.

L’AUTORE

Paolo Massari, nato nel 1988, vive a Roma. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Italianistica alla Sapienza ed è autore di Letteratura e nuovi media. Come la scrittura cambia dimensione (Bulzoni, 2018) e del romanzo Tua figlia Anita (Nutrimenti, 2023).