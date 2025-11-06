A Sabaudia due “Eccellenze nello sport e nello studio”: incontro con Alessia Berra ed Emanuele Blandamura

Secondo appuntamento a Sabaudia con la rassegna “Eccellenze nello sport e nello studio”, promossa dalla casa editrice Lab DFG con il patrocinio della Provincia di Latina. L’incontro si terrà venerdì 7 novembre alle 10.30, nell’auditorium del Parco Nazionale del Circeo, in via Carlo Alberto 188, e vedrà protagonisti due grandi nomi dello sport italiano: Alessia Berra, medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 nel nuoto e autrice del libro La criniera della leonessa, ed Emanuele Blandamura, campione di pugilato, ambassador della Federazione Pugilistica Italiana nella lotta al bullismo, mental coach e co-autore di Dentro e fuori dal ring.

I due atleti incontreranno gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare” di Sabaudia, diretto dalla professoressa Miriana Zannella, per condividere le loro esperienze di vita e di sport, raccontando come la formazione personale e culturale abbia affiancato e sostenuto la loro carriera agonistica.

Al microfono di Roberta Sottoriva, Alessia Berra ha parlato della genesi del suo libro e delle sfide quotidiane e sportive che l’hanno motivata lungo il suo percorso:

A proposito di sfide, abbiamo intervistato anche Emanuele Blandamura che su Radio Immagine ha raccontato come, nel corso della sua vita, abbia imparato a trasformare la propria esistenza in un percorso di resilienza e crescita in cui il pugilato è diventato un formidabile strumento di educazione, formazione e integrazione.

La rassegna, dedicata ai licei sportivi della provincia di Latina, punta a sensibilizzare i giovani sull’importanza di un percorso di crescita equilibrato, che unisca la pratica sportiva con la formazione culturale e professionale, promuovendo il modello della dual career. «Il vero successo – spiegano i promotori – non nasce da un’unica strada, ma da un percorso che intreccia sport, studio e passione per la propria crescita personale». Voluta dal presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, l’iniziativa ambisce a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per la promozione del talento giovanile e della carriera duale. A condurre l’incontro sarà il giornalista Fabio Benvenuti.