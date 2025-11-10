Eccellenze nello sport e nello studio, il terzo appuntamento al Liceo Grassi di Latina

Martedì 11 novembre, alle 10.30, il Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Latina ospiterà un nuovo incontro del ciclo “Eccellenze nello sport e nello studio”, la rassegna promossa dalla casa editrice Lab DFG e patrocinata dalla Provincia di Latina, dedicata agli studenti dei licei sportivi del territorio.

Protagonisti di questo terzo appuntamento saranno Elena Pantaleo, campionessa mondiale di kickboxing e autrice del libro Oltre il tatami, e Michael Magnesi, ex campione mondiale IBO 2020 dei pesi superpiuma.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza di un percorso di crescita che unisca la formazione sportiva a quella culturale e professionale. Attraverso le testimonianze di atleti che hanno saputo conciliare competizione e studio, la rassegna vuole trasmettere un messaggio chiaro: il successo si costruisce integrando talento, disciplina e conoscenza. Un progetto che promuove concretamente il modello della dual career, incoraggiando gli studenti a coltivare le proprie ambizioni sportive senza rinunciare all’istruzione.

Come sottolineato dal presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, “Eccellenze nello sport e nello studio” punta a diventare un punto di riferimento nel panorama scolastico nazionale per la valorizzazione del talento giovanile.

Gli ospiti

Nel suo libro Oltre il tatami, Elena Pantaleo racconta con autenticità il suo percorso di atleta e donna, dall’amore per lo sport alla consapevolezza del suo valore sociale, passando per la politica sportiva e le sfide più recenti, come la preparazione ai World Combat Games di Riyad. Un racconto che invita a guardare allo sport come strumento di crescita e trasformazione personale:

Michael Magnesi, conosciuto anche con lo pseudonimo Lone Wolf, vanta un record di 25 vittorie – di cui 13 per KO – e 2 sconfitte. La sua storia sportiva è un esempio di determinazione, sacrificio e capacità di rialzarsi, valori che condividerà con gli studenti del Liceo Grassi: