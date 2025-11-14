ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

San Felice Circeo, al via il rifacimento del manto stradale di Via Molella

Via Molella sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 17

SAN FELICE CIRCEO – Da lunedì 17 novembre partono i lavori per rifare completamente il manto stradale di Via Molella. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Lazio con 511mila euro, un investimento significativo che permetterà di restituire alla comunità una strada più sicura e in condizioni ottimali.

Per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la Polizia Locale ha predisposto un’ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità. Dal 17 novembre al 12 dicembre, e comunque fino al completamento dell’intervento, Via Molella sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 17. Potranno transitare soltanto i residenti, i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e i veicoli dell’impresa che esegue i lavori.

Un’attenzione particolare riguarda i mezzi pesanti e agricoli: anche se appartenenti alle categorie autorizzate, questi veicoli non potranno passare durante la posa dell’asfalto, per evitare di compromettere la compattazione e la finitura del nuovo manto.

L’Amministrazione ringrazia la Regione Lazio per aver messo a disposizione queste risorse, dimostrando ancora una volta attenzione concreta verso la sicurezza stradale e la cura del territorio. L’intervento su Via Molella rappresenta un passo importante per migliorare la qualità delle nostre infrastrutture.

Chiediamo comprensione ai cittadini per i disagi temporanei e invitiamo tutti a rispettare la segnaletica e le indicazioni dell’ordinanza.

