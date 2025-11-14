LATINA – Gianluigi Nuzzi porta al teatro D’Annunzio di Latina lo spettacolo-inchiesta “La fabbrica degli innocenti” per la regia di Enrico Zaccheo, un progetto teatrale che unisce informazione, analisi investigativa e narrazione scenica per ripercorrere tre casi giudiziari tra i più discussi degli ultimi vent’anni: la strage di Erba, l’omicidio di Yara Gambirasio e quello di Chiara Poggi.

Nuzzi spiega che lo spettacolo nasce dall’esigenza di offrire uno sguardo diverso su vicende che continuano a dividere l’opinione pubblica. L’obiettivo è mostrare come i dettagli, spesso trascurati o manipolati, possano orientare la percezione collettiva al punto da mettere in discussione persino le sentenze passate in giudicato.

«Oggi — racconta Nuzzi al microfono di Roberta Sottoriva — le suggestioni possono indirizzare e talvolta fuorviare l’opinione pubblica. Con questo spettacolo voglio affrontare questi grandi casi in una chiave nuova, concentrandomi sui particolari che possono portare a pensare che i colpevoli siano le persone condannate… oppure altri.»

A teatro lo spettatore non assiste a una semplice conferenza, ma viene coinvolto in un vero percorso investigativo. Sul palco scorrono immagini, documenti inediti, ricostruzioni e perfino strumenti di intelligenza artificiale usati per analizzare e comparare informazioni. Nuzzi guida il pubblico tra interpretazioni, ipotesi e ribaltamenti narrativi che mettono in luce il ruolo delle emozioni, dei pregiudizi e della spettacolarizzazione mediatica nei casi di cronaca nera.

Uno dei temi centrali dello spettacolo è il rapporto tra giustizia e percezione collettiva. «Una volta eravamo tutti aspiranti calciatori; oggi siamo tutti aspiranti investigatori», osserva Nuzzi.

Il giornalista mette in guardia dall’eccessiva sicurezza con cui, spesso sui social, chiunque si sente autorizzato a “risolvere” un caso giudiziario complesso senza competenze specifiche.

«Le informazioni dovrebbero aiutare le persone a farsi un’idea basata su dati concreti, ma questo non sempre accade. E così a farne le spese è la verità, insieme alla dignità delle vittime e dei loro familiari.»

Nuzzi non nasconde che alcuni casi lo abbiano colpito in modo particolare, come la vicenda di Yara Gambirasio, una ragazzina che aveva davanti a sé tutta la vita. «Pensare che un uomo incensurato possa macchiarsi di un delitto così efferato lascia senza parole», racconta.

Lo spettacolo analizza anche la strage di Erba, mostrando come l’immagine pubblica dei protagonisti — “i due paffuti, sorridenti e apparentemente tranquilli” — abbia contribuito a generare interpretazioni distorte o alternative rispetto alla realtà processuale.

La Fabbrica degli innocenti non è soltanto la ricostruzione di fatti di cronaca. È una riflessione più ampia sul male, sulla sua capacità di nascondersi nella quotidianità e sulla difficoltà di riconoscerlo.

«Il male esiste e può essere dentro di noi. Pensare che i crimini siano frutto di un raptus è fuorviante: il problema è che spesso non vediamo i campanelli d’allarme.»

Tra colpi di scena, analisi dettagliate e momenti di forte impatto emotivo, lo spettacolo di Nuzzi si presenta come un’esperienza capace di lasciare il pubblico “senza fiato”, come già accaduto nelle precedenti repliche.

Un invito a guardare oltre i titoli dei giornali, a non farsi travolgere dalle narrazioni facili e a riconoscere il valore della verità, in un tempo in cui chiunque può esprimere un’opinione… ma non tutti possono sostituirsi alla giustizia.