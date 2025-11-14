Sezze per la Salute, il paese lepino si mobilità per la solidarietà

A Sezze la solidarietà diventa un movimento collettivo, capace di trasformare un’idea in un progetto concreto di cura e responsabilità condivisa. La campagna “Sezze per la Salute. Ogni offerta è un gesto che cura”, partita nelle scorse settimane, ha avviato un’ondata di partecipazione che ha attraversato il paese coinvolgendo cittadini, associazioni, attività commerciali, scuole, palestre e realtà sportive. Un entusiasmo contagioso che ha unito generazioni diverse in un obiettivo comune: donare una sonda ecografica GE LOGIQ P9 alla Casa della Salute di Sezze, strumento fondamentale per migliorare diagnosi e servizi sanitari sul territorio.

L’iniziativa, promossa dal Centro Italiano Femminile di Sezze, dall’ANDOS Comitato di Sezze e dal Rotary Club Latina–Monti Lepini, rappresenta un modello di cittadinanza attiva. Ogni contenitore nelle vetrine, ogni locandina, ogni messaggio di sostegno racconta la stessa visione: la salute come bene condiviso, la comunità come risorsa preziosa, la solidarietà come motore che unisce.

Il mese di novembre diventa così un percorso di eventi, incontri e momenti dedicati alla partecipazione, destinati a culminare nel fine settimana dal 21 al 23 novembre. La Cena Spettacolo di beneficenza al Cineteatro Evado con Martufello aprirà tre giorni di emozioni e condivisione. Seguirà il Concerto di Santa Cecilia dei “Fiati di Sezze”, nella Chiesa di Santa Lucia, un omaggio alla musica e al valore del talento messo al servizio degli altri. La kermesse finale “Le Associazioni di Sezze per la Salute” riunirà sul palco scuole di danza, gruppi teatrali e realtà associative, trasformando il Cineteatro Evado in un luogo di festa e partecipazione.

“Sezze per la Salute” è la dimostrazione che una comunità può scegliere di reagire, di agire insieme, di trasformare la speranza in realtà. Ogni gesto, anche il più piccolo, diventa un atto di fiducia verso il futuro e verso il bene comune.