Trail Running domenica 16 a Cori: la Corax Race

Uisp Latina riparte domenica da Cori per un’appassionante gara di Trail Running. Subito dopo la Mezza Maratona di Sabaudia e ormai a ridosso dell’attesissima Maratona di Latina, il Comitato Territoriale curerà l’aspetto logistico ed i cronometraggi di una tappa unica nel suo genere, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica “Corax” e patrocinata dal Comune. Si tratta di una corsa all’interno di un suggestivo ambiente collinare e boschivo, in un tempo limitato ed in regime di semi-autosufficienza. Il percorso si svolgerà su una distanza di 15 chilometri con un dislivello positivo di circa 600 metri. Lo scorso anno la “Corax” propose un trail attorno al Lago di Giulianello, quest’anno si è pensato di aggiungere a quell’evento un altro in una differente location e in una specialità dalle caratteristiche ben diverse. Lo start scatterà alle 11 in località Abboccatora, la gara avrà un tempo massimo di tre ore e i partecipanti dovranno presentarsi con un’ adeguata esperienza di corsa in montagna, con capacità atletica e buon allenamento. L’organizzazione assicurerà il pacco gara ai primi 150 iscritti e consegnerà una medaglia ricordo agli arrivati. Riguardo alle premiazioni, prodotti in natura e materiale tecnico andranno ai primi tre e alle prime tre della classifica generale e delle singole categorie. Previsti anche rimborsi sulla quota iscrizioni per le prime tre società per numero di arrivati.