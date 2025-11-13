ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

appuntamento

Minturno celebra l’editoria indipendente con Il Castello del Libro

La prima edizione dal 28 al 30 novembre

Il Comune di Minturno annuncia la prima edizione de “Il Castello del Libro”, la fiera dedicata al mondo dell’editoria indipendente e della promozione della lettura, che si svolgerà dal 28 al 30 novembre nella suggestiva cornice del Castello Ducale, a ingresso gratuito.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse”, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si inserisce nell’ambito di  “Ulisse: la lettura viaggio verso la conoscenza”: il progetto reso possibile grazie al finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura. L’evento si propone come momento d’incontro tra l’imprenditoria di settore e il pubblico oltre che polo d’idee, divulgazione e condivisione culturale a livello territoriale.

Gerardo Stefanelli, Sindaco di Minturno: “Siamo orgogliosi di ospitare la prima edizione de Il Castello del Libro, un evento che richiama la cultura e la promozione della lettura, in linea con i valori promossi dalla nostra Amministrazione. La fiera dell’editoria indipendente non è solo un’occasione per fare rete, ma rappresenta anche il ritorno del nostro Castello al centro della vita cittadina, a seguito degli importanti lavori di restauro. La sua riapertura agli eventi e al pubblico è un segnale forte del nostro impegno per valorizzare i luoghi simbolo di Minturno e renderli accessibili a tutti, trasformandoli in prestigiosi palcoscenici per iniziative di alto spessore come questa”.

Per tre giorni, le sale del Castello si trasformeranno in un luogo di stimolante aggregazione, confronto e scambio dinamico e inclusivo: stand espositivi di case editrici, presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori per bambini e ragazzi, letture ad alta voce e attività artistiche animeranno gli spazi di uno dei luoghi simbolo della cultura del territorio.

Rita Alicandro, Consigliera comunale delegata alla Cultura: “Il Castello del Libro è il coronamento di un ricco calendario di appuntamenti, snodatosi nel corso dell’anno 2025 per promuovere la lettura e la cultura in tutte le sue forme, attraverso molteplici e variegate attività rivolte a tutte le fasce d’età. Tante sono state le occasioni di partecipazione e di vivace crescita culturale. La fiera al Castello è la vetrina perfetta per celebrare l’editoria indipendente e l’impegno di una rete di realtà che ha reso possibile questa importante proposta e che consolida il riconoscimento per Minturno di Città che legge”.

Il progetto vede il Comune di Minturno quale capofila di una rete di 14 partner, tra cui: i Comuni di Gaeta, Castelforte e Lenola; la Biblioteca Comunale Salvatore Mignano di Gaeta; l’Istituto Comprensivo Marco Emilio Scauro di Scauri; le associazioni culturali Amici del Libro Biblioteca Luigi Raus ODV, Il Sogno di Ulisse, Fuori Quadro, Co.S.Mo.S. ODV; la Cooperativa Sociale Osiride; la Pro Loco Minturno APS; le librerie Mondadori Bookstore Scauri ed Edicola Marina.

È aperto il bando di partecipazione per le case editrici (scadenza: 15 novembre), con la possibilità di proporre incontri e attività nel programma ufficiale della fiera.

Per scaricare il bando e il modulo di adesione: www.castellodellibro.it

