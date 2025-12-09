ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

grande festa

A Latina si accende il Natale. Boom di presenze per la cerimonia in Piazza del Popolo

L'8 Dicembre la tradizionale accensione dell'Albero

Grande festa ieri a Latina con l’ufficiale inaugurazione di tutte le attrazioni del centro città, dall’ accensione  del grande albero di Natale in piazza del Popolo, il Christmas Village con la Casa di Babbo Natale e l’esposizione dei presepi. Alla cerimonia di accensione hanno preso parte i rappresentanti dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi, del Forum dei Giovani e del Consiglio delle bambine e dei bambini, che  hanno presentato il loro “Presepe dei diritti” e hanno letto messaggi dedicati al Natale.

“E’ il Natale che ho sempre sognato di relegare alla cittadinanza” la soddisfazione della Sindaca Celentano

“Si vede dal sorriso che ho stampato sul viso tanto sono entusiasta”, le parole di Gianluca Di Cocco”

 

