A Latina si accende il Natale. Boom di presenze per la cerimonia in Piazza del Popolo

Grande festa ieri a Latina con l’ufficiale inaugurazione di tutte le attrazioni del centro città, dall’ accensione del grande albero di Natale in piazza del Popolo, il Christmas Village con la Casa di Babbo Natale e l’esposizione dei presepi. Alla cerimonia di accensione hanno preso parte i rappresentanti dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi, del Forum dei Giovani e del Consiglio delle bambine e dei bambini, che hanno presentato il loro “Presepe dei diritti” e hanno letto messaggi dedicati al Natale.