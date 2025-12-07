A Latina torna la magia del Christmas Family Day

A Latina il Natale si accende giovedì 18 dicembre con la seconda edizione del Christmas Family Day, l’evento ideato e promosso dall’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee, in programma al Circolo Cittadino “Sante Palumbo” in Piazza del Popolo. Una giornata interamente dedicata alle famiglie, dove musica, arte e creatività accompagneranno l’atmosfera delle feste, con ingresso libero.

L’appuntamento prenderà il via alle 16.30 con l’apertura ufficiale e l’arrivo di Babbo Natale fra palloncini e decorazioni allestite da LatinCarta. L’atmosfera si animerà poi con la danza; alle 17.30 il Balletto di Latina porterà in scena un’anteprima esclusiva dello spettacolo Lo Schiaccianoci, offrendo un assaggio della magia del celebre balletto natalizio.

Il pomeriggio proseguirà alle 18.30 con un momento dedicato alla fantasia e all’innovazione grazie alla presentazione del corso Robotica con i Lego, curato da Arianna Nori, pensato per avvicinare i più piccoli al mondo della tecnologia attraverso il gioco creativo. In serata, alle 21.00, il Christmas Family Day si tingerà di note con il tradizionale Concerto di Natale, che vedrà protagonisti l’Orchestra della Scuola I.C. Donna Lelia Caetani di Sermoneta e Norma e il Coro di Voci Bianche del Circolo Cittadino S. Palumbo diretti dal Maestro Jessica Paciolla.

Alle ore 22.00 si svolgerà uno dei momenti più attesi della manifestazione; la Cake Competition – Artista per un Giorno. Partecipare è semplice e gratuito; basterà iscriversi e consegnare entro le ore 14 dello stesso giorno un ciambellone decorato in tema natalizio. La creazione più originale sarà premiata con un cesto offerto da Conad Superstore Latina. A valutare i dolci in gara sarà il pasticcere Stefano Iuè della pasticceria “Dolci Pasticci”.

Durante l’intera giornata sarà inoltre possibile acquistare le stelle di Natale messe a disposizione da Lazzeri Giovani Piante. Parte del ricavato sarà devoluta al Comitato Provinciale di Latina per UNICEF, a sostegno del progetto “La Scuola in Scatola”, che mira a garantire istruzione ai bambini nelle zone di emergenza. L’organizzazione ringrazia per il supporto Termoidraulica Santori, Le Case di Silvia, Elida Toson Carni e Gastronomia e Nel mondo di Nemo.

Per informazioni sulla Cake Competition: 348 516 0571 – 349 228 3050.

IL PROGRAMMA

Ore 16:30

Apertura della manifestazione, accoglienza speciale con Babbo Natale: una foto e un dono ai bambini (fino ad esaurimento scorte).

Ore 17:30

Balletto di Latina, in scena con una speciale anteprima dello spettacolo di danza Lo Schiaccianoci.

Ore 18:30

Presentazione del corso per bambini Robotica con i Lego a cura di Arianna Nori.

Ore 21:00

Concerto di Natale

Orchestra della Scuola I.C. Donna Lelia Caetani Sermoneta – Norma

Coro di Voci Bianche del Circolo Cittadino S. Palumbo diretto dal M° Jessica Paciolla.

Ore 22:00

Cake Competition “Artista per un Giorno”

Premiazione del ciambellone con la decorazione più originale (partecipazione gratuita).

1° premio cesto natalizio. Giudice gara Stefano Iuè – Dolci Pasticci.

Info Cake Competition: 348 516 0571 – 349 228 3050