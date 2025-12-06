Natale al Parco Nazionale del Circeo: un mese di eventi tra natura, cultura e tradizione

Dal 6 dicembre al 6 gennaio il Parco Nazionale del Circeo si trasforma in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, tradizioni e atmosfere natalizie. Per un intero mese, cittadini e visitatori potranno immergersi in un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla cultura, alla natura e alla condivisione, pensati per famiglie, bambini e appassionati desiderosi di vivere il fascino del Parco durante il periodo più magico dell’anno. Il programma di quest’anno propone concerti, spettacoli, mercatini, mostre, passeggiate guidate, laboratori e attività per i più piccoli, oltre a rievocazioni e tradizioni popolari. Natura, musica e cultura si intrecciano con la magia delle luci e delle feste, creando un percorso unico che culminerà con le celebrazioni dell’Epifania.

Presente all’inaugurazione delle luminarie la Presidente del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone:

Il Parco invita tutti a scoprire il programma completo e a partecipare agli eventi, per vivere appieno un Natale immersi nel verde e nella storia di uno dei territori più suggestivi del Lazio.