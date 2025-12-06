ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

appuntamenti

Natale al Parco Nazionale del Circeo: un mese di eventi tra natura, cultura e tradizione

Dal 6 dicembre al 6 gennaio

natale al parco del circeo

Dal 6 dicembre al 6 gennaio il Parco Nazionale del Circeo si trasforma in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, tradizioni e atmosfere natalizie. Per un intero mese, cittadini e visitatori potranno immergersi in un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla cultura, alla natura e alla condivisione, pensati per famiglie, bambini e appassionati desiderosi di vivere il fascino del Parco durante il periodo più magico dell’anno. Il programma di quest’anno propone concerti, spettacoli, mercatini, mostre, passeggiate guidate, laboratori e attività per i più piccoli, oltre a rievocazioni e tradizioni popolari. Natura, musica e cultura si intrecciano con la magia delle luci e delle feste, creando un percorso unico che culminerà con le celebrazioni dell’Epifania.

emanuela zappone parco del circeo

Presente all’inaugurazione delle luminarie la Presidente del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone:

Il Parco invita tutti a scoprire il programma completo e a partecipare agli eventi, per vivere appieno un Natale immersi nel verde e nella storia di uno dei territori più suggestivi del Lazio.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Dicembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto