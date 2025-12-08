ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

sport

Basket, Benacquista Latina torna al successo battendo Loreto Pesaro

La partita finisce 91-80

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna al successo superando Loreto Pesaro sul parquet di Ferentino, al termine di una sfida intensa e giocata a ritmi elevati sin dai primi possessi. Una vittoria costruita con il contributo di tutto il gruppo, nonostante l’assenza di Bakovic – fermato dall’influenza – e impreziosita da una prova corale che ha confermato la solidità della squadra in entrambe le metà campo.

La squadra osserverà ora il turno di riposo previsto dalla 16ª giornata, prima di tornare in campo mercoledì 17 dicembre al Palasport Cisterna di Latina per l’impegno infrasettimanale vs San Severo (palla a due ore 20:30) che segnerà la ripresa del cammino in campionato. Un’occasione per ricaricare le energie, recuperare gli acciaccati e continuare a crescere insieme, con l’obiettivo di dare continuità a quanto di buono mostrato sul parquet di Ferentino.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Dicembre 2025
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto