Basket, Benacquista Latina torna al successo battendo Loreto Pesaro

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna al successo superando Loreto Pesaro sul parquet di Ferentino, al termine di una sfida intensa e giocata a ritmi elevati sin dai primi possessi. Una vittoria costruita con il contributo di tutto il gruppo, nonostante l’assenza di Bakovic – fermato dall’influenza – e impreziosita da una prova corale che ha confermato la solidità della squadra in entrambe le metà campo.

La squadra osserverà ora il turno di riposo previsto dalla 16ª giornata, prima di tornare in campo mercoledì 17 dicembre al Palasport Cisterna di Latina per l’impegno infrasettimanale vs San Severo (palla a due ore 20:30) che segnerà la ripresa del cammino in campionato. Un’occasione per ricaricare le energie, recuperare gli acciaccati e continuare a crescere insieme, con l’obiettivo di dare continuità a quanto di buono mostrato sul parquet di Ferentino.