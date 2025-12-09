Domani il Latina si gioca i quarti di coppa contro la Pro Vercelli

LATINA – Dopo il pareggio in campionato contro il Casarano fuori casa, Mister Gennaro Volpe farà il suo esordio sulla panchina nerazzurra anche in coppa Italia. Domani alle 18, allo stadio Silvio Piola il Latina affronterà nei quarti di finale la Pro Vercelli, squadra settima nel girone A, ovvero in piena zona play-off. Negli ultimi anni la squadra pontina non era mai arrivata così in fondo nel cammino relativo alla coppa di lega. L’ultima volta è successo nel 2013, quando il Latina dei miracoli vinse la finale nel doppio confronto contro il Viareggio. Tornando al presente, per la società la Coppa Italia di serie C rimane un obiettivo importante per la stagione 2025-2026. Vincerla significherebbe arrivare direttamente ai play-off, anche senza ottenere un piazzamento nei primi dieci nel proprio girone. Un vantaggio che, però, in caso di retrocessione in campionato verrebbe automaticamente annullato. Il Latina dovrà quindi farsi valere su entrambi i fronti, recuperando punti preziosi per uscire dalla zona rossa del girone C e, allo stesso tempo, cercando di arrivare fino in fondo in Coppa Italia.