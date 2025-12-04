La Polifonica Pontina in concerto a Fossanova

Domenica 7 dicembre la Polifonica Pontina torna ad esibirsi nel Refettorio dell’Abbazia di Fossanova con “I suoni e le parole delle Città del Silenzio: da San Tommaso d’Aquino, ad Alberto Moravia, a Tiziano Ferro”. Lo spettacolo rientra nelle iniziative promosse dalla Regione Lazio per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

Il programma prevede brani corali accompagnati da organo e pianoforte, alternati alle letture curate dal giornalista e scrittore Lidano Grassucci. Il titolo prende ispirazione dalle parole di Alberto Moravia, che nella sua introduzione al volume Le città del silenzio descriveva il fascino quieto e sospeso dei paesaggi pontini, capaci di parlare non alla ragione ma all’immaginazione, tra la bonifica piatta e distesa, le acque ferme e i profili azzurri dei monti.

Lo spettacolo intende esplorare i suoni dell’Agro Pontino attraverso le voci, i testi e le musiche di chi ha abitato questo territorio, in un percorso che unisce le testimonianze storiche a quelle contemporanee. L’appuntamento rappresenta il secondo di tre eventi dedicati alla scoperta del paesaggio pontino, dopo l’iniziativa di ottobre al Borgo di Fogliano e in attesa del terzo concerto, previsto a Sabaudia il 21 dicembre.

L’inizio è fissato alle 15.30, così da consentire alla Polifonica Pontina di partecipare successivamente alla Santa Messa delle 17, vigilia della festa dell’Immacolata Concezione. L’ingresso è libero.

Per il coro si tratta di un nuovo momento significativo in un anno particolarmente ricco: il 2025 segna il 47° anniversario della fondazione e segue la prestigiosa esibizione nella Cappella Paolina della Basilica di Santa Maria Maggiore, il concerto di settembre sempre a Fossanova e il recente momento di grande emozione vissuto il 23 novembre in Piazza San Pietro durante il Giubileo dei Cori. In quell’occasione i rappresentanti della Polifonica sono stati ricevuti da Papa Leone XIV, davanti alla Pietà di Michelangelo.