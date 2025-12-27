Dolci natalizi, il Nas chiude due pasticcerie: 11mila euro di multa

LATINA – Ispezioni a Terracina, Priverno e Sezze nell’ambito dell’operazione “Alimenti tipici delle festività natalizie” da parte dei carabinieri del Nas. Il bilancio è di due attività sospese, oltre 850 chili di alimenti sequestrati, sanzioni per circa 11 mila euro e una denuncia per frode nell’esercizio del commercio. Tra i casi più gravi, una pasticceria del sud pontino è stata chiusa dall’ASL a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. Qui sono stati sequestrati circa 100 chili di dolci, tra cui panettoni e crostate, alcuni scaduti o privi di tracciabilità.