Olimpiadi, la festa per i tedofori: da Minturno a Latina dove è stato acceso il braciere olimpico



























































LATINA – E’ stata una grande festa collettiva, il passaggio della Fiaccola Olimpica in provincia di Latina. La torcia è stata portata dai tedofori che si sono dati il cambio lungo il percorso partito da Minturno, che ha attraversato Formia dove tanti atleti si sono preparati negli anni e ancora oggi si preparano al centro di preparazione olimpica Bruno Zauli, quindi Gaeta, San Felice Circeo, Sabaudia. Qui i tedofori erano i medagliati olimpici del canottaggio Romano Battisti e Alessio Sartori e il figlio di quest’ultimo, oggi atleta della pattuglia olimpica, Matteo Sartori.

Quindi la tappa a Latina dove nelle strade, lungo il percorso, e in piazza della Libertà c’erano migliaia di persone.

Emozione nell’ultimo tratto quando Gianmarco Padricelli, 28enne atleta con disabilità della Hyperion e di Diaphorà ha portato la torcia sugli ultimi 200 metri e fino al palco dove ha acceso il braciere. “Sono felicissimo, è un’emozione grandissima”, ha detto con gli occhi rossi di pianto.

Ad attenderlo sul palco la prefetta Vittoria Ciaramella con la sindaca Matilde Celentano e gli assessori Andrea Chiarato allo Sport e Gianluca Di Cocco al Turismo che hanno celebrato un vero e proprio evento cittadino