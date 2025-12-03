ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

FESTIVITA' NATALIZIE

Due giornate di orario prolungato al mercato domenicale di Fondi

Con apposita ordinanza il sindaco autorizza la chiusura dei banchi alle 19:00 i giorni 14 e 21 dicembre 2025

FONDI – Anche quest’anno, in vista delle festività natalizie, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha autorizzato, con apposita ordinanza, due giornate di attività prolungata al mercato domenicale di via Mola di Santa Maria.

La richiesta, pervenuta dall’Associazione Nazionale Ambulanti e condivisa nei dettagli con l’assessore al ramo Stefania Stravato, è stata subito accolta e regolamentata.

Domenica 14 e domenica 21 dicembre, quindi, in via Mola di Santa Maria banchi aperti dalle 7:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

L’ora di pausa consentirà agli ambulanti che, per motivazioni personali o lavorative decideranno di non restare aperti, di lasciare il piazzale.

«Abbiamo subito accolto con favore questa richiesta – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore Stefania Stravato – che tende la mano ai commercianti e consente a chi è interessato ad acquistare e magari viene da fuori di “spendere” in tutte le accezioni del termine, un’intera giornata nella nostra città».

