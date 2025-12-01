Latina perde contro Cerignola, esonerato Mister Alessandro Bruno

LATINA – Al Francioni contro l’Audace Cerignola finisce 0-2 la sedicesima giornata del campionato di serie C, una pesante sconfitta che è costata l’esonero a Mister Alessandro Bruno. Lo ha comunicato a tarda sera la società sportiva con una nota ufficiale: sollevato dall’incarico anche il vice, Antonio Piccolo.

“La società desidera ringraziare Bruno e Piccolo per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso quotidianamente”, si legge nel comunicato stampa. Il Latina è ora terzultimo in classifica a quota 14 punti. La Prima Squadra riprenderà regolarmente nella giornata oggi i propri allenamenti sotto la direzione del Preparatore dei Portieri Alessandro Cesaretti e dello staff in attesa di una nuova guida tecnica. Fino a quella data la società Latina Calcio 1932 “annuncia l’adozione del silenzio stampa da parte dei tesserati del proprio sodalizio sportivo. Ogni aggiornamento verrà diffuso esclusivamente tramite i canali ufficiali del Club”.

Oltre alla fatale sconfitta di ieri sera, Alessandro Bruno paga un ruolino di marcia fortemente negativo: il Latina non vince dal 5 ottobre, quando per 1 a 0 aveva avuto la meglio sull’allora capolista Benevento. Poi sono arrivate cinque sconfitte e tre pareggi in totale, con soli 3 punti racimolati nell’ultimo mese e mezzo. Un bottino misero che ha portato il Latina a scendere dalla zona play-off fino a quella play-out, con un 17° posto e soli 14 punti in classifica. Preoccupa, inoltre, il gioco sterile che la squadra ha esercitato in campo. Infatti, il Latina di Bruno non segna dalla sconfitta in trasferta subita per 3 a 1 contro il Siracusa, ovvero dall’ormai lontano 9 novembre, guadagnandosi il titolo di peggior attacco del girone C di Lega Pro con soli 9 gol messi a segno. Peggio dei nerazzurri ha fatto soltanto la Torres nel girone B, che in sedici giornate è riuscita a segnare soltanto 7 volte. Pesa, infine, anche l’approccio mentale alle partite, che il Latina non è mai riuscito a ribaltare quando è andato sotto. Anche ieri sera, contro il Cerignola, dopo il gol subito a fine primo tempo la squadra pontina non è più riuscita a rendersi pericolosa in avanti, con i pugliesi che hanno gestito la gara fino al raddoppio arrivato nel finale con un secondo rigore. C’è poi il dato negativo che ha contraddistinto le ultime partite di mister Bruno, ovvero di aver perso contro Siracusa, Cosenza, Catania e Giugliano avendo subito gol entro i primi dieci minuti.

L’allenatore non è riuscito a trasmettere un gioco e una mentalità solida. Tutti fattori, insieme a quelli precedentemente elencati, che hanno contribuito all’esonero arrivato verso la mezzanotte di ieri sera. Dell’era di Alessandro Bruno, che rappresenta anche l’ultima scelta fatta la scorsa stagione sotto la gestione dell’ex direttore sportivo Matteo Patti, rimarrà comunque l’attuale percorso fatto in Coppa Italia di Serie C, che vede il Latina ancora in lotta ai quarti di finale, così come l’importante salvezza arrivata lo scorso anno.