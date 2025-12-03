ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'accordo

Latina, Sermoneta e Norma: accordo per la gestione condivisa dei servizi veterinari della Asl

L'Assessore Addonizio: È un esempio di collaborazione virtuosa tra enti locali

LATINA . Con una delibera di giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, è stato approvato l’accordo di collaborazione tra i Comuni di Latina, Sermoneta e Norma finalizzato al cofinanziamento delle spese relative alla gestione delle utenze dei servizi veterinari della Asl presso la sede del Consorzio industriale del Lazio. L’intesa interessa i locali situati in via Carrara, zona Tor Tre Ponti, concessi dal Consorzio industriale a titolo gratuito e attualmente utilizzati per garantire servizi essenziali alla tutela e al benessere animale. L’accordo consente di ripartire in modo chiaro e trasparente i costi delle utenze – tra cui energia elettrica, illuminazione e riscaldamento – sostenuti nell’ambito del comodato d’uso.

“Il Comune di Latina, così come quelli di Norma e Sermoneta, ritiene fondamentale il mantenimento dei servizi veterinari della Asl in questi locali – dichiara l’assessore Addonizio – che rappresentano un presidio importante per il territorio e un punto di riferimento per cittadini e operatori. Con l’accordo viene definita una ripartizione equa delle spese proporzionale alla popolazione servita: al Comune di Latina spetterà il 50% dei costi complessivi, a Sermoneta il 40% e a Norma il 10%. Esprimo soddisfazione per l’approvazione della delibera, in quanto l’intesa consente di ristabilire un equilibrio tra le parti e di sostenere un servizio che riteniamo indispensabile per tutta la comunità. È un esempio di collaborazione virtuosa tra enti locali per garantire continuità e qualità ai servizi pubblici”.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Dicembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto