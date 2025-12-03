Ninfa aperta l’8 dicembre per sostenere Etikey: “Incontro tra cura delle persone e del territorio”



































LATINA – Il Giardino di Ninfa aprirà eccezionalmente al pubblico l’8 dicembre per una giornata benefica dedicata a Etikey, l’ Impresa Sociale nata a Latina dall’incontro tra Centro Donna Lilith APS e Diaphorá APS, due realtà impegnate da anni nella tutela dei diritti e per l’inclusione sociale. Un’iniziativa speciale che rafforza l’impegno già preso dalla Fondazione Caetani con l’inserimento lavorativo di giovani provenienti proprio da questa realtà.

“La Fondazione Roffredo Caetani, in linea con i suoi valori, si impegna a sostenere iniziative che coniugano tutela del patrimonio e responsabilità sociale – spiega il presidente Massimo Amodio – . Il Giardino di Ninfa è da sempre simbolo di cura, armonia e rispetto: valori che ritroviamo nel lavoro quotidiano di Etikey, un progetto che abbiamo voluto accompagnare concretamente anche attraverso la firma di un protocollo d’intesa e l’inserimento nel nostro organico di giovani provenienti da questa realtà. Con questa giornata vogliamo ribadire la nostra vicinanza a un’iniziativa che esprime pienamente lo spirito e le finalità sociali della Fondazione”.

ETIKEY, IL LAVORO DI UN ANNO PER DONNE E FRAGILI – “Etikey promuove l’inserimento lavorativo di donne che hanno vissuto situazioni di violenza e di giovani con disabilità, offrendo percorsi di formazione e crescita professionale. Un progetto che mette al centro le persone e la comunità, trasformando la fragilità in risorsa e costruendo opportunità di autonomia e dignità per tutti. L’apertura dell’8 dicembre rappresenta l’incontro tra la cura delle persone e quella del territorio, un gesto concreto di solidarietà per sostenere questa missione”, spiega Francesca Pierleoni, presidente di Etikey, illustrando quanto fatto dall’impresa sociale nel primo anno di attività. “La Fondazione Caetani è stata tra le prime realtà ad accogliere uno dei nostri ragazzi”, aggiunge

Le prenotazioni per l’apertura straordinaria dell’8 dicembre potranno essere effettuate online sul sito www.giardinodininfa.eu. o direttamente all’ingresso del Giardino di Ninfa.

Durante la giornata, i ragazzi di Etikey saranno presenti nell’area shop del giardino per raccontare i loro progetti e proporre i prodotti realizzati nei laboratori della cooperativa, destinati all’autofinanziamento delle attività. Sarà anche l’occasione per visitare Ninfa in una vesta insolito, con i colori caldi dell’autunno inverno, in un periodo in cui generalmente non ci sono ingressi per i visitatori.