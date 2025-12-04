ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

SuperLega, Cisterna cede ancora 3-0: Verona domina e non lascia scampo

Prossima gara domenica contro Piacenza

Verona si impone con un risultato netto e conferma tutta la sua solidità, mentre Cisterna incassa il secondo 3-0 consecutivo dopo quello subito a Perugia. Questa volta, però, la prestazione della squadra di Morato segna un passo indietro rispetto alla prova contro i Block Devils: la squadra pontina non riesce mai a contenere davvero gli avversari, lasciando sfumare due vantaggi iniziali di tre punti e sfruttando male le poche occasioni concesse.

Cisterna si presenta con la formazione titolare utilizzata nelle ultime sei gare: Mazzone e Plak al centro, Bayram e Lanza in banda, Fanizza in regia con Guzzo opposto, Currie libero. Soli schiera Verona con Cortesia e Vitelli al centro, Darlan Souza opposto, Keita e Mozic schiacciatori, Christenson al palleggio e D’Amico libero.

Il primo set resta in equilibrio fino all’11 pari, con Cisterna sempre leggermente avanti. La squadra di Morato trova un primo break portandosi sul 14-11, ma Verona rientra immediatamente e ribalta la situazione, allungando fino al 18-15 e chiudendo comodamente 25-19.

Nel secondo parziale Cisterna parte forte con un break di 0-3, salvo poi essere nuovamente raggiunta sul 5-5. L’equilibrio resiste fino al 10 pari, ma da quel momento Verona prende il controllo del gioco e indirizza il set, che si chiude 25-20 senza particolari difficoltà.

Nel terzo set emerge tutta la differenza tra le due squadre. Verona prende subito il largo e incrementa il vantaggio azione dopo azione, dominando fino al 25-18 conclusivo.

Per Cisterna una sconfitta netta e un’occasione mancata di riscattarsi, in vista della prossima gara di domenica, quando al Palasport di via delle Province arriverà Piacenza nella decima giornata di SuperLega.

