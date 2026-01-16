Aggressioni nei pronto soccorso, Zappone (FdI): “Bene i braccialetti SOS alla ASL di Latina”

LATINA – “L’introduzione dei braccialetti SOS per medici e infermieri nei pronto soccorso della ASL di Latina rappresenta un passo concreto e necessario nella direzione della tutela del personale sanitario e dei pazienti”. Lo dichiara Emanuela Zappone, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, commentando la notizia relativa alle nuove misure di sicurezza adottate negli ospedali del territorio. “Le aggressioni nelle strutture sanitarie – prosegue Zappone – sono un fenomeno grave e inaccettabile, che mina la serenità di chi lavora quotidianamente per garantire il diritto alla salute. È dovere delle istituzioni intervenire con strumenti efficaci e strutturali. Va espresso un plauso alla ASL di Latina e alla direttrice generale Sabrina Cenciarelli per l’iniziativa dei braccialetti SOS, che rappresenta una risposta concreta e tempestiva a tutela degli operatori sanitari e dei cittadini”.