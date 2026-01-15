Tripodi (FI) : ” Fast track oculistico a Fondi, modello organizzativo efficace”

LATINA – “L’attivazione del Fast Track oculistico presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i bisogni reali dei cittadini e verso il rafforzamento della sanità pubblica nel territorio pontino. Si tratta di un modello organizzativo efficace, che va nella direzione giusta: ridurre le attese, decongestionare i Pronto soccorso e garantire risposte rapide e specialistiche ai pazienti”. Lo dice il Vice Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, esprimendo “un plauso alla direttrice generale della ASL di Latina Sabrina Cenciarelli per il lavoro di coordinamento e di visione strategica, così come al dott. Giuseppe Ciarlo, per l’impegno operativo e la professionalità dimostrata nel rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio”.

“Il lavoro portato avanti dalla ASL di Latina e dalla UOC di Oculistica universitaria va riconosciuto, così come l’eccellenza clinica e scientifica testimoniata dai risultati raggiunti in ambito di ricerca. L’obiettivo – conclude Tripodi – ora deve essere quello di ampliare progressivamente l’operatività del Fast Track e di replicare questo modello anche in altri ambiti e presidi, accompagnando il tutto con nuove assunzioni e un rafforzamento strutturale del sistema sanitario territoriale. La Regione Lazio continuerà a fare la propria parte affinché il diritto alla salute sia garantito in modo uniforme, efficiente e di qualità su tutto il territorio”.