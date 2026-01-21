Ue, De Meo (FI-PPE): “Senza sicurezza non c’è welfare”

Strasburgo, 21 gennaio – “In un contesto internazionale segnato da conflitti aperti, instabilità regionali e minacce ibride, l’Unione europea deve assumersi fino in fondo la responsabilità della propria sicurezza”. Così l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo, Presidente della delegazione UE-NATO, intervenendo in plenaria a Strasburgo nel dibattito sull’attuazione della Politica estera e di sicurezza comune.

“Questo significa – sottolinea – essere in grado di prevenire le crisi, difendere i confini europei e contribuire alla stabilità internazionale, in piena complementarità con la NATO, attraverso il rafforzamento del pilastro europeo della sicurezza comune. Per farlo serve un’Europa più forte e credibile, capace di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e promuovere politiche e investimenti coordinati che superino l’attuale frammentazione”.

“Continuare a contrapporre la spesa per la difesa a quella per il welfare è una narrazione fuorviante che spaventa i cittadini”, prosegue De Meo. “La sicurezza non è un costo alternativo alle politiche sociali, ma la condizione che le rende possibili perché senza sicurezza vengono meno stabilità economica, coesione sociale e la capacità degli Stati di garantire diritti e servizi”.

“Avere una vera Politica estera e di sicurezza europea non è più una scelta opzionale ma una responsabilità verso i cittadini, e sarà il vero test di credibilità dell’Unione europea”, conclude De Meo.