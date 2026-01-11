Alle 18 al Teatro D’Annunzio “Il Gatto Nero” con la regia di Clemente Pernarella

LATINA – E’ in programma per oggi domenica 11 Gennaio alle 18 “Il Gatto Nero” la rilettura drammatica del celebre racconto di Edgar Allan Poe con: Melania Maccaferri, Marta Jacquier, Elisabetta Anella; regia di Clemente Pernarella; musiche dal vivo di Stefano Switala; coreografia tecnica di Barbara Altissimo; disegno luci di Gianluca Cappelletti. Una prosa intensa e psicologica che esplora il rapporto tra violenza e affetto.

“Immagine immaginazione ecco cosa ero io per te”. Un gatto destinato a soccombere che non riesce a percepire fino in fondo l’altro, colui che ha causato il suo male, come carnefice. Un gatto disposto a leggere la violenza come forma d’affetto. Nel racconto di Poe è il protagonista percepito in un inferno dissoluzione e dolore a quel punto il suo amato gatto diviene l’oggetto della sua rabbia, lo strumento della sua rivalsa. Nel lavoro della Russo, la storia è raccontata dal punto di vista del gatto che ama, per ragioni semplici, subisce violenza e angherie convinto che non siano prodotte dalla malvagità. Si delinea il racconto di una relazione affettiva deviata, l’analisi cruda di un rapporto di subalternità tossico e pericoloso.