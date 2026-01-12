Natale a Cisterna, bilancio positivo per l’edizione 2025

Si è chiusa con la discesa della Befana in piazza XIX Marzo, andata in scena ieri 11 gennaio dopo il rinvio per maltempo, l’edizione 2025 del Natale Cisternese, che archivia un bilancio ampiamente positivo in termini di partecipazione e qualità dell’offerta.

Per tutta la durata delle festività la rassegna ha accompagnato cittadini e visitatori con un programma quotidiano e diffuso, capace di intrecciare tradizione e novità. Appuntamenti per bambini, eventi culturali, spettacoli teatrali, concerti e animazione all’aperto hanno animato il centro cittadino, valorizzato anche dalle luminarie, dalle lucigrafie proiettate sull’ex Palazzo comunale e dal grande albero di Natale, diventati elementi distintivi dell’allestimento.

Tra gli eventi più apprezzati il Presepe alle Grotte di Palazzo Caetani, che ha richiamato visitatori da tutta la provincia, e il Villaggio di Babbo Natale, punto di riferimento per famiglie e bambini. A caratterizzare in modo particolare questa edizione è stata la proposta musicale, ampia e trasversale, con esibizioni dal vivo che hanno spaziato dalla musica classica al soul, dal folklore al jazz, fino al pop, al rock’n’blues e ai numerosi cori gospel, ospitati anche all’interno di alcune parrocchie cittadine.

Soddisfazione viene espressa dall’amministrazione comunale per la riuscita del cartellone. «Con la tradizionale discesa della Befana e la distribuzione di dolci e caramelle – sottolineano l’assessora alla Cultura Maria Innamorato e la consigliera delegata a Turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino – abbiamo ufficialmente chiuso un’edizione del Natale Cisternese che, ancora più degli anni passati, ha proposto eventi diversificati per tutte le fasce d’età e per tutti i gusti, coinvolgendo non solo la cittadinanza ma anche visitatori da fuori».

«Un programma ricco di iniziative – aggiunge il sindaco Valentino Mantini – che ha dato spazio agli artisti e agli operatori del territorio, contribuendo a rendere il periodo delle festività attrattivo anche per le attività economiche locali, grazie anche al fascino del rinnovato giardino di piazza XIX Marzo».