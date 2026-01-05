ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Allerta meteo arancione, il sindaco di Latina attiva il Coc

Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Allerta meteo arancione a Latina per la giornata di domani, martedì 6 gennaio. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile dopo l’avviso della Regione Lazio che segnala una moderata criticità idrogeologica e idraulica per temporali. Previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Il COC sarà operativo dalle prime ore della mattina per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi di emergenza.

