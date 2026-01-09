ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Anzio, esplosione in un’officina, ferito il titolare

L'uomo di 58 anni è stato elitrasportato a Roma

Ad Anzio un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un’officina. Un meccanico di 58 anni è rimasto seriamente ferito in seguito all’esplosione di un recipiente contenente olio avvenuta poco dopo le 8 all’interno della struttura. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava lavorando con una fiamma ossidrica quando, per cause ancora in fase di accertamento, il contenitore è esploso provocandogli gravi ustioni e traumi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Anzio e la polizia scientifica, che hanno effettuato i primi rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. A lanciare l’allarme è stata una cliente andata all’officina per far riparare la sua auto. I sanitari del 118, valutata la gravità delle condizioni del ferito, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale San Camillo.

 

